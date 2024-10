Polizei Köln

POL-K: 241002-1-K/GM Babyleiche im Oberbergischen Kreis gesucht - Kripo Köln bittet um Zeugenhinweise

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln ermittelt unter Federführung der Staatsanwaltschaft Köln im Hinblick auf einen toten Fötus, den seine in Marienheide (Oberbergischer Kreis) wohnhafte Mutter (41) am Donnerstag (26. September) im Hausmüll entsorgt haben soll. Bei der am Montag (30. September) in eine Klinik in Gummersbach (GM) eingelieferten Frau hatten die Mediziner eine vorherige mutmaßliche Frühgeburt festgestellt.

Die Suchmaßnahmen nach der Babyleiche durch eine eigens eingerichtete Mordkommission wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts dauern an. Die 41-Jährige wurde festgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cg/al)

