Polizei Köln

POL-K: 240930-3-K Stichverletzung nach Club-Besuch - Mordkommission sucht Zeugen der Auseinandersetzung

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek auf der Zülpicher Straße am Sonntagmorgen (29. September) ist ein 39 Jahre alter Mann mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert und anschließend notoperiert worden. Der 39-Jährige wird derzeit weiterhin intensivmedizinisch versorgt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand waren der Kölner und seine beiden Begleiter (25, 24) gegen 7.45 Uhr vor dem Club auf der Zülpicher Straße mit einem anderen Gast (37) in Streit geraten. Danach soll sich die Auseinandersetzung in die Engelbertstraße verlagert haben, wo der 37-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben soll.

Hinzugerufene Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Tatverdächtigen (37) kurz nach dem Angriff vor der Diskothek auf der Zülpicher Straße fest.

Der 37-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugen, die Angaben zur Auseinandersetzung auf der Zülpicher Straße oder zur Tat auf der Engelbertstraße machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell