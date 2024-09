Polizei Köln

POL-K: 240930-2-K Polo-Fahrer bei Kollision mit Müllfahrzeug getötet - Polizei Köln entsendet Verkehrsunfallaufnahmeteam

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Montagmorgen (30. September) gegen 8.40 Uhr hat ein 58 Jahre alter Fahrer eines VW Polo bei einem Zusammenprall mit einem Lkw der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln auf der Lützerathstraße in Rath-Heumar tödliche Verletzungen erlitten. Der Fahrer (40) und die beiden Beifahrer des MAN-Müllwagens blieben unverletzt. Die Polizei sperrte die Lützerathstraße in beide Fahrtrichtungen, entsandte das Verkehrsunfallaufnahmeteam und ließ beide Fahrzeuge abschleppen. Zum Unfallzeitpunkt hatte der 58-Jährige augenscheinlich beabsichtigt, von einem Wanderparkplatz nahe dem Rather Mauspfad nach links auf die Lützerathstraße in Richtung Rath aufzufahren. Hierbei prallte der zeitgleich auf der Lützerathstraße in Richtung Bensberg fahrende Lkw in die linke Seite des Kleinwagens, dessen Fahrer infolgedessen eingeklemmt wurde. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen von Rettungskräften um den 58-Jährigen, der trotz Reanimation noch vor Ort verstarb. (cg/al)

