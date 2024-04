Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Unfall bei unerwartetem Wildwechsel ++ Überraschter Dieb im Büro eingeschlossen ++ Polizei nimmt 27-jährigen Mann in Gewahrsam ++ 77-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss ++

Rotenburg (ots)

Schwerer Unfall bei unerwartetem Wildwechsel

Brockel. Ein unerwarteter Wildwechsel hat am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 224 zwischen Bartelsdorf und Brockel zu einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten geführt. Ein 42-jähriger Fahrer eines Transporter-Anhänger-Gespanns hatte gegen 12.45 Uhr mit Wildwechsel gerechnet und sein Fahrzeug abgebremst. Der nachfolgende, 38 Jahre alte Fahrer eines Kia erkannte die Gefahr vermutlich zu spät und wich in den Gegenverkehr aus. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die entgegenkommende, 66-jährige Fahrerin eines Citroen abbremsen. Auf ihr Auto fuhr der nachfolgende, 37-jährige Fahrerin eines Ford Transit auf. Dabei wurde ein 76-jähriger Beifahrer im Citroen schwer verletzt. Der Mann kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zehntausend Euro.

Überraschter Dieb im Büro eingeschlossen

Bremervörde. Ein 40 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag in einer Ergotherapie-Praxis in der Straße "Am Bahnhof" auf frischer Tat bei einem Handtaschendiebstahl erwischt worden. Er wurde gegen 16.45 Uhr dabei beobachtet, wie er in einem Büro verschwand. Dort fand der Mann eine Handtasche, durchwühlte sie und nahm Bargeld heraus. Eine Mitarbeiterin, die ihn bei der Tat überraschte, schloss ihn kurzer Hand bis zum Eintreffen der Polizei im Büro ein. In dieser Zeit richtete der 40-Jährige im Büro noch einigen Schaden an. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizei nimmt 27-jährigen Mann in Gewahrsam

Heeslingen. Die Zevener Polizei hat am Donnerstagmorgen in der Bremer Straße einen Mann zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Der 27-Jährige war gegen 7 Uhr früh mehrfach auf die Straße gelaufen und hatte sich so in die Gefahr begeben, von einem Auto angefahren zu werden. Die Polizei veranlasste seine Einweisung in die Psychiatrie.

77-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss

Rotenburg. Die Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen 77-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen des Mannes war den Beamten kurz nach Mitternacht in der Jägerhöhe aufgefallen. Bei der Kontrolle erkannte sie, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht: knapp 1 Promille. Der 77-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Mit abgelaufenen Kennzeichen erwischt

Fintel. Mit abgelaufenen Kennzeichen an seinem Auto ist ein 28 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Freitag in der Straße Hornbruch in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Damit hatte der Mann den Anschein erwecken wollen, dass sein Wagen zugelassen ist. Das fiel den Polizisten sofort ins Auge. Sie unterbanden die Weiterfahrt und leiteten gegen den 28-Jährigen ein Strafverfahren ein.

Einbrüche in Kindergärten

Rotenburg. In der Nacht zum Mittwoch ist es zu zwei Einbrüchen in Rotenburger Kindergärten gekommen. Im Buchholzer Weg gelangten unbekannte Täter zunächst auf das Gelände der Kindertagesstätte Kunterbunt. Dazu brachen sie den Grundstückszaun auf. Durch Aufhebeln einer Tür auf der Rückseite der Einrichtung gelang ihnen der Einstieg in das Gebäude. Die Täter durchsuchten das Büro und einige Schränke in den Gruppenräumen. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar. Zur nächsten Tat kam es in der Straße Hemphöfen. Dort hebelten vermutlich die gleichen Täter ein Fenster des Kindergartens auf. Auch hier suchten sie in der Einrichtung nach Beute. Ob sie fündig geworden sind, steht noch nicht fest.

22-jähriger Biker bei Verkehrsunfall verletzt

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Küsterkampweg/Moorhofweg ist am Mittwochnachmittag ein 22-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Ein 35-jähriger Fahrer eines Lkw hatte gegen 14 Uhr vom Moorhofweg in den Küsterkampweg einbiegen wollen. Dort habe er zunächst gestoppt, sodass das Fahrzeug in den Küsterkampweg hineinragte. Der 22-jährige Biker wollte ausweichen und kam dabei zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen an seinen Händen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell