Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Vermisstenfall Arian - geplante Maßnahme von Skybeamern++

Rotenburg (ots)

++Vermisstenfall Arian - geplante Maßnahme von Skybeamern++ Bremervörde-Elm. Am Abend des vierten Tages der Suche nach dem sechsjährigen, vermissten Arian werden in den Ortschaften Elm, Estorf und Brobergen sogenannte Skybeamer aufgestellt. Dabei handelt es sich Projektionsscheinwerfer, die einen Lichtkegel in den Himmel projizieren. Zudem werden Kinderlieder abgespielt. Ziel soll sein, Anreize für den vermissten Jungen zu setzen, diese Bereiche aufzusuchen. Um diese Maßnahmen nicht zu gefährden, bittet die Polizei darum, die betreffenden Bereiche zu meiden und keinesfalls aufzusuchen.

