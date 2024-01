Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Holzmaden/A8 - Von der Fahrbahn abgekommen mit Überschlag

Am Donnerstagfrüh verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen VW auf der A8. Ein weiteres Fahrzeug überschlug sich.

Ulm (ots)

Gegen 5.15 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem VW in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Weilheim an der Teck und Kirchheim-Ost, bei km 169, kurz nach dem Parkplatz Urweltfunde, geriet der Verkehr ins Stocken. Deshalb wechselte der VW-Fahrer vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dabei verlor er wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Von dort wurde das Auto abgewiesen und stieß mit einem Mercedes eines 57-Jährigen zusammen. Der war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Die beiden Autos schleuderten und überschlugen sich. Auf und neben der Fahrbahn kamen die Fahrzeuge zum Stehen. Auch ein nachfolgender Sattelzug, der auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs war, überfuhr herumliegende Fahrzeugteile. Glücklicherweise wurden beide Autofahrende nur leicht verletzt und kamen vorsorglich in Kliniken. Die total beschädigten Autos musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei am VW auf etwa 3.500 Euro, den am Mercedes auf ca. 20.000 Euro. An der Ford-Sattelzugmaschine wurde die Stoßstange beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Lkw konnte weiterfahren. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die A8 war von 5.30 Uhr bis 7.15 Uhr für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge teilweise gesperrt. Zwei der drei Fahrstreifen waren blockiert, so dass der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden musste. Dies führte zu einem Stau im morgendlichen Berufsverkehr. Über die Länge des Staus und wann sich dieser wieder aufgelöst hatte, liegen keine Informationen vor.

