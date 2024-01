Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Unfall an Stoppstelle /Am Mittwoch stießen bei einem Unfall in Giengen a.d. Brenz zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 14.45 Uhr war ein 84-Jähriger mit einem Mercedes in der Bernauer Straße unterwegs. An der Stoppstelle zur Schwagestraße fuhr er weiter, ohne anzuhalten. In der Schwagestraße war eine 19-Jährige mit ihrem BMW unterwegs. Die fuhr in Richtung Prestgervaisstraße und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Beide Fahrenden blieben unverletzt. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf rund 5.000 Euro, den am BMW auf ca. 3.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Hinweis:

Bei einem Stoppschild müssen Verkehrsteilnehmer anhalten, wenigstens drei Sekunden warten und Vorfahrt gewähren. Dies sogar dann, wenn kein anders Fahrzeug zu sehen ist. Diese Pflicht soll Verkehrsteilnehmer dabei unterstützen, achtsam an einer Kreuzung oder Einmündung zu fahren. Sie dient dazu, Unfälle zu vermeiden. Verkehrsteilnehmer, die sich diese Pflicht zu Herzen nehmen laufen weniger Gefahr, in Unfälle verwickelt zu sein.

