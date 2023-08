Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: 28-jähriger Mann flüchtet nach Gerichtsverhandlung

Polizei fahndet öffentlich nach Alaudi DZHABRAILOV

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Nachdem der Mann am heutigen Morgen (02.08.2023) nach seiner Verurteilung durch das Landgericht in Saarbrücken entflohen ist, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 12 Uhr fiel im Saarbrücker Landgericht das Urteil wegen Bandendiebstahls von Kraftfahrzeugen, mit dem gegen den in Untersuchungshaft befindlichen Angeklagten eine mehrjährige Haftstrafe verhängt wurde. Anschließend flüchtete der in der russischen Föderation geborene Mann, noch bevor er in die JVA Saarbrücken zurückgebracht werden konnte. Die sofort eingeleitete Fahndung durch Kräfte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt blieb bislang erfolglos.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 175 cm groß, 75 Kg schwer, Schuhgröße 42 - athletische Figur - kleine, abstehende Ohren - braune Haare, braune Augen - spricht französisch und russisch - tiefe Stimme - bekleidet mit grau-weißer, eng anliegender Jogginghose der Marke Hollister und einem weißen T-Shirt (ab Brusthöhe nach oben hin dunkel)

Hinweise zum Verbleib des Mannes können unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. Für Hinweise steht auch die Onlinewache der saarländischen Polizei zur Verfügung (www.onlinewache.saarland.de).

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell