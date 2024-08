FW Lehrte: Handy alarmiert Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Lehrte (ots)

Am heutigen Donnerstagabend wurden gegen 17:30 Uhr die Feuerwehren aus Ahlten und Lehrte in den Bereich Am Rehwinkel und Raiffeisenstraße in Ahlten zu einer verunfallten Person gerufen.

Gemäß der Alarmmeldung hatte in diesem Bereich eine automatische Handy-Notrufauslösung stattgefunden und der Eigentümer des Handys meldete sich auf die Rückrufe der Feuerwehrleitstelle nicht. Insofern musste davon ausgegangen werden, dass dieser in dem angegebenen Bereich verunglückt war und Hilfe benötigte. Die mit mehreren Fahrzeugen ausgerückten Feuerwehren suchten das angegebene Gebiet ab und erweiterten auch noch einmal den Suchradius, als weder eine verunfallte Person, noch ein Handy gefunden werden konnte. Ein erneuter Anrufversuch der Feuerwehrleitstelle auf dem auslösenden Handy führte dann letztendlich zum Erfolg, es war niemand verunglückt, der Eigentümer des Handys hatte dieses auf seinem Autodach liegen gehabt als er mit diesem losfuhr. Nachdem das Handy daraufhin unsanft zu Boden gefallen war, setzte es den automatischen Notruf ab, was der Eigentümer wohl nicht mitbekommen hatte. Sämtliche an dem Einsatz beteiligten Kräfte konnten daraufhin ihre Suche einstellen und den Einsatz abbrechen.

In der jüngeren Vergangenheit ist es verstärkt zu sogenannten eCall Notrufen im Stadtgebiet gekommen. War zunächst diese Technik nur in PKW verbaut, werden auch immer mehr Smartphone und Smartwatch mit dieser sinnvollen Unfallerkennung ausgerüstet. Sollte es mal zu einer Fehlarmierung kommen, bittet die Feuerwehr die Eigentümer darum auf Rückfragen in PKW sowie auf Rückrufe auf dem Handy zu antworten. Tun sie dies nicht, wird, wie der heutige Fall zeigt, von dem schlimmsten ausgegangen und entsprechende Rettungskräfte in Marsch gesetzt. Die Eigentümer brauchen keine Angst davor zu haben, dass sie unter Umständen für Kosten des eCall aufkommen müssen, die eCall sind als Notrufe klassifiziert und somit nicht kostenpflichtig. Eine Antwort erspart aber unter Umständen eine unnötige Alarmierung der Rettungskräfte, die dann für anderweitige Notrufe nicht zur Verfügung stehen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ahlten und Lehrte mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, der Feuerwehrpressesprecher sowie der Rettungsdienst.

