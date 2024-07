Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuer in sozialer Pflegeeinrichtung

Lehrte (ots)

Am Sonntag den 28.07.2024 wurden die Feuerwehren aus Aligse, Kolshorn, Lehrte, Röddensen und Steinwedel um 11:38 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer sozialen Pfleeinrichtung in die Dammfeldstraße in Aligse alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle konnte bereits auf der Straße vor dem Objekt Brandgeruch wahrgenommen werden. An der Brandmeldezentrale wurde der ausgelöste Melder ausgemacht und ein Trupp in den betroffenen Bereich geschickt. Da das Personal bereits alle Anwohner*innen aus dem Gebäude evakuiert hatte, konnten sich die Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Der unter schwerem Atemschutz zu Erkundung vorgegangene Trupp der Ortsfeuerwehr Steinwedel konnte in einem WC im Zimmer eines Anwohners die Brandursache schnell ausfindig machen, es brannte eine Toilettenrolle auf einem Toilettenpapierhalter. Das Feuer war dann schnell mit einem Kleinlöschgerät gelöscht. Die Ortsfeuerwehr Aligse kontrollierte parallel dazu die anliegende Räume auf Verrauchung und Brandgeruch. Mit einem elektrischen Überdruckbelüfter wurden die betroffenen Räume und ein Teilbereich des Flur vom Brandrauch befreit. Der Brandraum ist vorübergehend durch den Brandrauch und Brandgeruch nicht bewohnbar. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Im Einsatz waren die OFw Aligse, Steinwedel, Kolshorn, Röddensen und Lehrte mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften sowie die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell