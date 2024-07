FW Lehrte: Holzstapel brennt und Kind in Not

Freiwillige Feuerwehr Lehrte

Lehrte

Am heutigen Sonntagnachmittag wurde die Ortsfeuerwehr Ahlten um 16:12 Uhr zu einem Brand in die Tannenbergstraße gerufen.

Eine aufmerksame Anwohnerin hatte ein Feuer hinter der Garage ihres Nachbarn entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Gleichzeitig informierte sie die Eigentümer über den Brand in deren Garten. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr unternahm der Eigentümer mit Hilfe eines Gartenschlauchs erste Löschmaßnahmen und konnte dadurch ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Nach ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass hinter der Garage gestapeltes Holz, Gartenabfälle sowie ein Gebinde aus Plastik, in dem sich noch etwa 150 Liter Heizöl befunden hatte, brannten. Die Brandbekämpfung und die Nachlöscharbeiten erfolgten mittels eines C-Rohres. Während des Einsatzes wurde die Einsatzstelle laufend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, wobei eine erhöhte Temperatur hinter der Garagenfassade festgestellt wurde. Daraufhin wurden Teile der Fassade geöffnet und mit Wasser gekühlt. Ein erster Verdacht, dass das Feuer eventuell auf die Garage übergegriffen haben könnte, bestätigte sich nicht. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben, welche wegen des in das Erdreich gelangte Heizöl die untere Wasserbehörde zur Einsatzstelle beorderte. Während des Einsatzes war die Tannenbergstraße zwischen den Straßen Zum Großen Freien und Breslauer Straße komplett gesperrt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, zur Höhe des Sachschaden kann keine Angabe gemacht werden. Ursache des Brandes war vermutlich entsorgte Grillkohle, welche noch nicht vollständig erkaltet war.

Bereits am Samstagabend musste die Ortsfeuerwehr Ahlten gegen 19:50 zu einer Personenrettung in die Straße Zum Großen Freien ausrücken. Gemeldet war ein Kind auf einem Vordach in etwa 3 Metern Höhe. Am Einsatzort eingetroffen bestätigte sich die Meldung, ein 8 jähriger Junge hocke auf einem Vordach und weigerte sich herunter zu kommen. Aufgrund der Instabilität des Daches drohte der Junge 3 Meter in die Tiefe zu stürzen. Mit gutem Zureden durch die Einsatzkräfte konnte der Junge schließlich nach einiger Zeit dazu bewegt werden, sich den Feuerwehrleuten anzuvertrauen und sich von diesen vom Vordach retten zu lassen. Verletzt wurde auch bei diesem Einsatz niemand.

Im Einsatz war bei beiden Einsätzen die Feuerwehr aus Ahlten mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften sowie die Polizei.

