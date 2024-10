POL-GÖ: (387/2024) Falscher "Schädlingsbekämpfer" erbeutet mehrere tausend Euro in Göttingen-Elliehausen

Göttingen (ots) - A7, Gemarkung Kalefeld, Parkplatz "Am Bierberg Ost", in Richtung Hannover Samstag, 05. Oktober 2024, gegen 12:40 Uhr KALEFELD (ms) - Am vergangenen Samstagmittag (05.10.24), gegen 12:40 Uhr, haben durchreisende Fußballfans auf dem Autobahnparkplatz "Am Bierberg-Ost" in Richtung Hannover diverse ...

mehr