POL-RZ: Polizeieinsatz am Schulzentrum Bargteheide

Ratzeburg (ots) - 02. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 01.07.2024 - Reinbek Gestern, in den frühen Morgenstunden (01.07.2024), sind unbekannte Täter in das Gebäude einer Firma in Reinbek eingedrungen. Am Montag, zwischen 00.30 Uhr bis 01.00, suchten die Einbrecher einen Gewerbebetrieb in der Dieselstraße auf. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster drangen die Täter ...

