Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in ein Firmengebäude

Ratzeburg (ots)

02. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 01.07.2024 - Reinbek

Gestern, in den frühen Morgenstunden (01.07.2024), sind unbekannte Täter in das Gebäude einer Firma in Reinbek eingedrungen.

Am Montag, zwischen 00.30 Uhr bis 01.00, suchten die Einbrecher einen Gewerbebetrieb in der Dieselstraße auf. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster drangen die Täter ein und durchsuchten das Innere. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen sie mehrere Tonerkartuschen und auch LED-Leuchtmittel an sich.

Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht habe oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wende sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 an die Kriminalpolizei Reinbek.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell