Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 13 E-Fahrzeuge der Deutschen Post mit Graffiti beschmiert

Bild-Infos

Download

Ratzeburg (ots)

01. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 28.06.-29.06.2024 - Trittau

Die Trittauer Polizei ermittelt weges des Verdachts der Sachbeschädigungen durch Graffiti an 13 E-Fahrzeuges der Deutschen Post. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter, zwischen dem 28.06.2024, 17.00 Uhr und dem 29.06.2024, 06.00 Uhr, auf das unverschlossene Firmengelände in der Carl-Zeiss-Straße in Trittau und brachten auf die jeweiligen Kastenwagenflächen diverse Schriftzüge in unterschiedlichen Farben auf.

Der geschätzte Schaden dürfte bei mehreren tausende Euro liegen.

Zur Aufklärung des Geschehens sucht die Polizei nach Zeugen. Wer im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Firmengeländes der Deutschen Post AG in Trittau bzw. in der Carl-Zeiss-Straße gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04154/7073-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell