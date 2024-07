POL-RZ: Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ratzeburg (ots) - 01. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 18.-30.06.2024 - Ammersbek Am Sonntag (30.06.2024) ist es tagsüber in einem Mehrfamilienhaus in der Kollberger Straße in Ammersbek zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Derzeit unbekannte Täter drangen in einem Zeitraum vom 13.40 Uhr bis 16.50 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die im Hochparterre gelegene Wohnung ein ...

mehr