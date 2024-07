Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche in Ammersbek beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

01. Juli 2024 | Kreis Stormarn - 18.-30.06.2024 - Ammersbek

Am Sonntag (30.06.2024) ist es tagsüber in einem Mehrfamilienhaus in der Kollberger Straße in Ammersbek zu einem Wohnungseinbruch gekommen.

Derzeit unbekannte Täter drangen in einem Zeitraum vom 13.40 Uhr bis 16.50 Uhr gewaltsam über ein Fenster in die im Hochparterre gelegene Wohnung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie erlangten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Des Weiteren ist es in der Zeit vom 18.06.2024, 11.00 Uhr bis zum 28.06.2024, 21.00 Uhr im Tannenkoppelweg in Ammersbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Während der 10-tägigen Abwesenheit der Bewohner drangen unbekannte Täter über die gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Wohnhaus ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie hier Schmuck und Goldmünzen in noch unbekannter Höhe.

In beiden Fällen bittet die ermittelnde Kriminalpolizei Ahrensburg um Zeugenhinweise.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht habe oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell