Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Alkoholisiert auf der Autobahn unterwegs

Ratzeburg (ots)

27. Juni 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 27.06.2024 - BAB 24/ Göttin

Heute früh (27. Juni 2024) konnten Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres auf der Bundesautobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Gudow und Hornbek in Fahrtrichtung Hamburg eine Trunkenheitsfahrt beenden.

Gegen 06:30 Uhr wurde durch Zeugen ein auffällig fahrender VW Up gemeldet. Dieser wurde in Schlangenlinien geführt und im Bereich Mecklenburg/ Vorpommern kurz vor der Landesgrenze kam es bereits zu einem Zusammenstoß mit der Mittelleitplanke. Gegen 06:45 Uhr konnten die Beamten des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Gudow und Hornbek stoppen. Am Fahrzeug waren deutliche Unfallspuren erkennbar. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei der 49-jährigen Fahrerin aus Berlin ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 2,08 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Die Berlinerin war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem hatte sich verfahren. Ursprünglich wollte sie innerhalb ihrer Heimatstadt bleiben und hatte das Navi falsch bedient. Statt nach Berlin Schönefeld war sie auf dem Weg nach Schenefeld in Schleswig-Holstein.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Fahrt der 49-jährigen Frau mit dem weißen VW Up mit Berliner Kennzeichen beobachtet und kann Angaben machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04156/ 295-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell