Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Drei Tatverdächtige nach mehreren Einbrüchen vorläufig festgenommen

Ratzeburg (ots)

27. Juni 2024 | Kreis Stormarn - 26.06.2024 - Bad Oldesloe / Todendorf / Elmenhorst

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern früh (26. Juni 2024) kam es in Todendorf zu einer Festnahme von drei Jugendlichen. Diese stehen im Verdacht, im Bereich Bad Oldesloe, Elmenhorst und Todendorf mehrere Straftaten begangen zu haben.

Es handelt sich dabei um einen 16-Jährigen sowie um zwei 17 Jahre alte Jugendliche aus dem Hamburger Raum.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand begann das Trio ihre Straftatenserie in der Nacht mit zwei Einbrüchen in einem Mehrfamilienhaus, in der Friedrich-Bölck-Straße in Bad Oldesloe. Hier sollen sie gewaltsam eine auf Kipp stehende Balkontür einer Wohnung und die Tür zu einem Keller aufgebrochen haben. Sodann sollen sie unter anderem einen E-Scooter und einen Fahrzeugschlüssel zu einem VW Passat entwendet haben, mit dem sie anschließend in Richtung Elmenhorst davongefahren sein sollen. Hier sollen sie gegen 02:40 Uhr in der Dorfstraße beim Öffnen eines Schuppens vom Familienhund wahrgenommen und gestört worden sein. Auch in der Straße "Poggenhorst" sollen sie auf einem fremden Grundstück entdeckt worden sein und von einer weiteren Tatausführung abgesehen haben.

Wenig später verunfallen die jungen Männer auf der Bundesautobahn 1, kurz hinter der Raststätte Buddikate. Mit dem zuvor entwendeten VW Passat kollidierten sie mit der Außenschutzplanke, die drei Fahrzeuginsassen flüchteten und ließen den Pkw an der Unfallstelle zurück.

Kurz darauf kam es in Todendorf zu mehreren versuchten und vollendeten Einbrüchen. In der Straße Krummstück sollen die Tatverdächtigen gewaltsam vergebens versucht haben, in zwei Einfamilienhäuser zu gelangen. Dennoch sollen sie zwei Fahrräder aus einem Schuppen entwendet haben. In der Hauptstraße sollen die Jugendlichen gegen 04:30h in ein Haus eingedrungen, aber geflüchtet sein, als der Bewohner durch die Geräusche wachgeworden und die drei jungen Männer entdeckt haben soll. Kurz darauf sollen sie ein paar Häuser weiter durch ein Fenster in eine Wohnung eingedrungen und dabei den Bewohner geweckt haben. Die Tatverdächtigen sollen eine Bierdose nach dem Bewohner geworfen haben und geflüchtet sein.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die drei Jugendlichen (16 und 17 Jahre alt) vorläufig festgenommen werden.

Alle drei Personen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck heute Nachmittag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Ahrensburg vorgeführt.

