Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl eines Wohnmobils

Ratzeburg (ots)

02. Juli 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 01.07.2024 - Wentorf bei HH

In der Straße Am Mühlenteich in Wentorf bei HH ist es zum Diebstahl eines Wohnmobils gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Unbekannten das auf einem Parkstreifen abgestellte Citroen-Modell Jumper in oliv, im Zeitraum vom 29.06.2024, 18.00 Uhr bis zum 01.07.2024, 06.45 Uhr.

Der Schaden dürfte sich auf circa 30.000 Euro belaufen. Das Wohnmobil hatte Ratzeburger Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei Reinbek sucht nun Zeugen aber auch nach Hinweisen zum Verbleib des Fahrzeuges. Unter der Telefonnummer 040/727707-0 erreichen sie dazu die ermittelnden Beamten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell