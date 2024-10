Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (390/2024) Unfall auf der B 3 - Motorradfahrer wird schwer verletzt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Gemarkung "Schedetal/Klusteich", Bundesstraße 3 Donnerstag, 17. Oktober 2024, gegen 14:30 Uhr

HANN.MÜNDEN (ab) - Auf der B 3 zwischen Hann. Münden und Scheden (Landkreis Göttingen) kam es am gestrigen Donnerstag (17.10.2024) gegen 14:30 Uhr, in Höhe der Einmündung "Klusteich", zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Skoda Octavia und ein Motorrad zusammengeprallt waren.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 51-Jährige Fahrer des Skoda aus dem Landkreis Göttingen die B3 in Fahrtrichtung Hann. Münden, als er in Höhe "Klusteich" in einen Feldweg einbiegen wollte. Aus bislang unbekannten Gründen übersah dies ein Motorradfahrer, der in gleicher Richtung mit seinem Motorrad hinter dem Skoda herfuhr und im Begriff war diesen zu überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Krad und Pkw, in Folge dessen der Kradfahrer zu Boden stürzte und nach mehreren Metern im Grünstreifen zum Liegen kam.

Der 73-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Göttingen wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer kam hierbei mit dem Schrecken davon.

Neben den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dransfeld und Scheden waren ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die umfassende Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 3 in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell