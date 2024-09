POL-PDMT: Nievern, B260 - Verkehrsunfallflucht

Unnau-Korb (ots) - In der Zeit vom 30.08.2024, 18:00 Uhr, bis zum 31.08.2024, 12:30 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines an der Hachenburger Straße abgestellten PKW Mitsubishi durch Unbekannt eingeschlagen. Der PKW wurde in ähnlicher Weise bereits am 11.08.2024 beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662-9558-0 oder ...

mehr