POL-PDMT: Nastätten - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Katzenelnbogen (ots) - Am 31.08.2024 kam es gegen 09:50 Uhr zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers. Der niederländische Fahrzeugführer kam in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei wurde der Fahrzeugführer schwer am Bein verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Motorrad erlitt Totalschaden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

