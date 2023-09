Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Fahrt endet vor Hauswand

Warendorf (ots)

Am 09.09.2023, um 00:47 Uhr, meldete ein Passant einen Verkehrsunfall an der Einmündung Spiekersstraße / Vellerner Straße in Neubeckum. Ein 38-jähriger Neubeckumer befuhr zuvor mit seinem Pkw die Vellerner Straße aus Richtung Turmstraße kommend in Richtung Spiekersstraße. An der Einmündung Vellerner Straße / Spiekersstraße fuhr er geradeaus über den Einmündungsbereich, den gegenüberliegenden bepflanzten Grünsteifen und den daran angrenzenden Geh- und Radweg hinweg. Anschließend prallte er mit der Fahrzeugfront gegen eine Hauswand. Der Fahrer des Pkw flüchtete danach fußläufig vom Unfallort, wobei ihm der Mitteiler folgte. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den Flüchtigen auf der Kirchstraße stellen. Es ergaben sich deutliche Hinweise darauf, dass der 38-Jährige alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der verunfallte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10400,00 EUR.

