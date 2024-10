POL-GÖ: (394/2024) Stationäre und mobile Kontrollen in Stadt und Landkreis Göttingen - Polizei überwachte u. a. Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen am Steuer und Bauartveränderungen

Göttingen (ots) - Seulingen, Am Stadtweg Nacht zu Dienstag, 15. Oktober 2025 SEULINGEN (jk) - Aus einer zuvor aufgebrochenen Gartenhütte auf einem Grundstück an der Straße "Am Stadtweg" in Seulingen (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in dieser Woche mehrere Motorräder, E-Bikes und weitere Gegenstände ...

mehr