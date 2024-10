Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (395/2024) Einbruchsserie in Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshäuser - Polizei durchsucht vier Objekte in den Landkreisen Göttingen und Northeim, zwei Männer dringend tatverdächtig

Göttingen (ots)

LANDKREISE GÖTTINGEN/NORTHEIM (jk) - Im Zusammenhang mit einer Serie an Einbrüchen in Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshäuser sowie Vereinsheime haben Ermittler in der letzten Woche mit richterlich erlassenen Beschlüssen zeitgleich vier Objekte in den Landkreisen Göttingen und Northeim durchsucht. In den Einsatz waren Beamtinnen und Beamte aus Northeim und Göttingen sowie von der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen eingebunden.

Die landkreisübergreifende Serie, die zentral in Göttingen bearbeitet wird, beschäftigt die Polizei seit Mitte Februar dieses Jahres. Im Zuge der eingeleiteten, umfangreichen Ermittlungen gerieten zwei 19 und 27 Jahre alte Männer letztlich in den Fokus der Ermittler. Die beiden dringend Tatverdächtigen kommen nach derzeitigem Stand bislang für dreizehn Taten im Raum Bovenden, in Göttingen, Adelebsen, Wollbrandshausen, Wollershausen, der Gemeinde Gleichen, Landolfshausen, Seeburg und Friedland sowie im Raum Uslar und Nörten-Hardenberg (beides Landkreis Northeim) in Betracht. Ob diese Zahl abschließend ist, steht noch nicht fest.

Bei den Durchsuchungen am vergangenen Dienstag (15.10.24) stießen die Ermittler u. a. in den Wohnungen der Tatverdächtigen auf diverses Beweismaterial und stellten es sicher.

Die beiden mutmaßlichen Einbrecher äußerten sich nicht zum Tatvorwurf. Sie wurden nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell