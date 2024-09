Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Am Samstag 28.09.2024 rückte die Freiwillige Feuerwehr Gündlingen gegen 12:15 Uhr zu einem vermeintlichen Wohnhausbrand in die Milchstraße in Gündlingen aus. Zeitgleich mit der Feuerwehr traf die Bewohnerin ein, welche vergessen hatte, dass sie noch Essen auf dem Herd stehen hatte, was zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Die Feuerwehr konnte das Haus nach entsprechender Überprüfung an die Bewohnerin übergeben. Verletzt wurde niemand.

