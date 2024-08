Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille unterwegs - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (10. August) ist ein 37-jähriger Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille von der Polizei angehalten worden. Zuvor meldete sich ein Zeuge über Notruf. Er gab an, dass vor ihm ein Lkw in Schlangenlinien auf der HTS in Fahrtrichtung Kreuztal unterwegs sei. Die sofort eingesetzte Polizeistreife konnte den 18-Tonner an der Anschlussstelle Siegen-Weidenau anhalten und den Fahrer kontrollieren. Hierbei wurde ein starker Alkoholgeruch beim 37-Jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Die Einsatzkräfte nahmen den ukrainischen Fahrer mit zur Polizeiwache, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige wieder entlassen. Das Verkehrskommissariat hat nun die weitere Sachbearbeitung übernommen. Dank des Zeugen konnte der 37-Jährige zeitnah aus dem Verkehr gezogen werden und es ist glücklicher Weise nichts Schlimmeres passiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell