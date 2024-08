Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Trunkenheitsfahrt folgte Widerstand - 39-Jähriger verletzte zwei Polizeibeamte - #polsiwi

Siegen-Innenstadt (ots)

Am Freitagabend (09. August) ist es in der Siegener Innenstadt zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Der 39-Jährige Fahrer verletzte später bei einem Widerstand eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten. Gegen 20:40 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein weißer VW Golf mit Siegener Kennzeichen auf, als dieser an der Kreuzung "Koch's Ecke" mit quietschenden Reifen von der Spandauer Straße in die Koblenzer Straße Richtung Siegerlandhalle abbog. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert mehr als 1,2 Promille. Der Golf-Fahrer musste anschließend die Ordnungshüter mit zur Polizeiwache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte. Im Rahmen der Blutentnahme leistete der 39-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten und schlug nach diesen. Hierbei verletzte er einen 37-jährigen Polizeibeamten und eine 25-jährige Polizeibeamtin. Beide mussten ärztlich versorgt werden und waren nicht mehr dienstfähig. Den Führerschein des Golf-Fahrers stellten die Einsatzkräfte sicher. Er verblieb zur Ausnüchterung bis zum frühen Samstagmorgen im Polizeigewahrsam. Den Mann erwartet neben der Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt nun auch eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

