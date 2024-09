POL-FR: Freiburg-Munzingen: Motorraddiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Gemeinde Titisee-Neustadt;] Am Samstag den 28.09.2024, im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 17:50 Uhr, wurde ein in der Josef-Sorg-Straße geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Das ...

