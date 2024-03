POL-PPKO: Kroppach - Vermisstenfahndung Sofiia Starenchenko (13 Jahre) - Fahndungslöschung

Koblenz (ots) - Kurz nach 4 Uhr kam es in Nistertal zu einer Gedautomatensprengung. Die bisher unbekannten Täter sind flüchtig. die Polizei fragt: -Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben? -Wer hat in den letzten Tagen im Bereich der Hornisterstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale ...

mehr