LPI-G: Umzäunung beschädigt

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter beschädigten am Abend des 23.09.2024 gegen 21:40 Uhr mehrere Fahrzeuge in der Zeulenrodaer Straße. Die Täter traten an einem PKW Skoda einer 34-jährigen Halterin und an einem VW Multivan einer Firma die Seitenspiegel ab und beschädigten diese hierdurch. Durch Zeugen konnte die Tat beobachtet werden. Durch deren Intervention wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und flohen anschließend unerkannt in Richtung eines ...

