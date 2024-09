Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Blitzeinschlag in Mehrfamilienhaus

Gera (ots)

Gera: Das nächtliche Unwetter löste am heutigen Tag gegen 03:14 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in Gera aus. Nach ersten Informationen verursachte ein Blitzeinschlag in das Dach eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße einen Brand in einer Dachgeschosswohnung. Alle Anwohner konnten das Gebäude zum Glück selbstständig und unverletzt verlassen. Bis auf die betroffene Wohnung, konnten nach den Löscharbeiten alle Wohnparteien wieder betreten werden. Dennoch entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen 6-stelligen Bereich. Die Ermittlungen zum Brandfall wurden aufgenommen. (AK)

