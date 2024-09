LPI-G: Einbruch in Schule

Altenburg (ots) - Schmölln: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, dem 19.09.2024 gegen 11:35 Uhr auf einem Parkplatz in der Ronneburger Straße. Vermutlich beim Einparken in eine Parklücke kollidierte ein 77-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mitsubishi mit einem Fußgänger, welcher gerade seine Einkäufe in sein Fahrzeug lud. Der Geschädigte im Alter von 83 Jahren stürzte auf den Asphalt, verletzt sich dabei und musste in ein Krankenhaus eingeliefert ...

