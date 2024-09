Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand eines Schuppens

Altenburg (ots)

Altenburg: Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kamen bereits am 20.09.2024 gegen 21:10 Uhr wegen eines Brandes in der Zwickauer Straße zum Einsatz. Aus bisher unbekannter Ursache war ein ca. 7 m breiter und 5 m hoher Schuppen in Brand geraten, in welchem überwiegend Unrat lagerte. Die Feuerwehren aus Altenburg, Nobitz und Ehrenhain konnten ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

