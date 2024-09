Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Außenspiegel beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Sachbeschädiger trieben in der Zeit von Samstag (21.09.2024) zu Sonntag (22.09.2024) ihr Unwesen in der Robert-Koch-Straße. So beschädigten sie in dieser Zeit den Außenspiegel eines dort abgestellten Pkw Toyota derart, dass er abbrach. Die Altenburger Polizei ermittelt nun dazu und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (Bezugsnummer 0247207/2024). (KR)

