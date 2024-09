Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Greiz (ots)

Greiz: Die Ermittlungen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit drei beteiligten jungen Männern nahm am Samstag (21.09.2024) die Greizer Polizei auf. Demnach gerieten die drei Personen (16,18,24) syrischer und afghanischer Herkunft auf einem Supermarktparkplatz in der August-Bebel-Straße in Streit, wobei nicht nur Fäuste zum Einsatz kamen, sondern auch ein Stein als Schlagwerkzeug benutzt worden sein soll. Zwei der Beteiligten wurden verletzt und wurden in der Folge medizinisch versorgt. Der Dritte blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen wurden aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell