POL-NMS: 240422-4-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der A7 Höhe Dreieck Bordesholm gesucht

Bordesholm (ots) - Am 16.04.2024 zwischen 19.00 - 20.45 Uhr wurde ein schwarzes Damenrad ( e-bike ) aus dem Fahrradständer vor einer Fahrschule in der Bahnhofsstraße in Bordesholm gestohlen. Der Fahrradbesitzer hatte sein Rad am Fahrradständer um 19 Uhr verschlossen. Gegen 20.45 Uhr stellte er dann fest, dass das Fahrrad gestohlen worden war. Ein Zeuge hatte noch ...

mehr