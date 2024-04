POL-NMS: 240418-3-1-pdnms Update Brand Bredenbek, Feuer gelöscht

Bredenbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am heutigen Morgen um 08.15 Uhr ging ein Notruf bei der Leitstelle der Feuerwehr in Kiel ein, es wurde ein Feuer in einer Scheune in der Straße Kronsburg-Glinde in Bredenbek gemeldet. Neben der Scheune befindet sich noch ein Wohnhaus, alle Einwohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Scheune wird derzeit von der Feuerwehr gelöscht, in der Scheune sollen sich ...

mehr