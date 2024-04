Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240418-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am 06.04.2024 gegen 08.00 Uhr zu einen Verkehrsunfall zwischen einem 75 jährigen Fußgänger und einen Radfahrer am Röhlingsplatz in Rendsburg, bei dem Unfall wurde der Fußgänger schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert, der Fahrradfahrer flüchtete vom Unfallort.

Ein 75 jähriger Fußgänger war von der Altstadt kommend in Richtung Unterführung zum Bahnhof unterwegs. In Höhe der Sparkasse am Röhlingsplatz spürte der Mann plötzlich einen heftigen Anstoß von hinten und fiel zu Boden. Als er danach aufschaute, sah er noch einen männlichen Fahrradfahrer, der sich von ihm in Richtung Bahnhof entfernte. Trotz starker Schmerzen ging der Mann noch durch die Unterführung zu einem Edeka Markt, wo er einen Nachbarn traf. Dieser rief dann einen Krankenwagen für den 75 jährigen Mann. Durch den Unfall zog sich der Mann eine Fraktur zu, er verblieb stationär im Krankenhaus.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen. Wer konnte am 06.04.2024 gegen 08.00Uhr den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf den verursachenden Fahrradfahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell