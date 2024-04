Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240416-3-pdnms Zeugen oder Hinweisgeber nach Raub in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am gestrigen 15.04.2024 kam es gegen 10.00 Uhr in der Holstenstraße in Rendsburg zu einem Raub, der Täter flüchtete mit dem Raubgut in unbekannte Richtung.

Ein 28 jähriger Angestellter einer Tankstelle wollte die Einnahmen vom Wochenende zur Hypo-Vereinsbank in der Straße Jungfernstieg bringen.

In Höhe der Holstenstraße Nr. 2 trat von hinten ein Mann an ihn heran, legte dem Geschädigten eine Hand auf seine Schulter und drückte ihm einen harten Gegenstand in den Rücken. Der Täter drückte den Angestellten in einen Durchgang und raubte ihm dort eine Tasche, in der sich das Geld befand.

Anschließend flüchtete der Täter mit der geraubten Tasche in Richtung ZOB Rendsburg.

Der Geschädigte konnte noch beobachten, wie der Täter an der Kurve Holstenstraße / Bahnhofstraße nach rechts in Richtung Herrenstraße lief, danach verlor er den Täter aus den Augen. Am Fußweg zur Herrenstraße konnte der Geschädigte dann seine zuvor geraubte Tasche wiederfinden, dass Geld aus der Tasche wurde aber gestohlen.

Den Tatverdächtigen kann der Geschädigte wie folgt beschreiben :

Täterbeschreibung:

- Männlich - Ca. 180 bis 185 cm - Kräftige Statur - Europäisches Erscheinungsbild - Dunkle Weste - Dunkles kariertes Hemd - Dunkle Hose - Weiße Sneaker

Die Polizei Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte die Tat oder auch die Flucht des Täters beobachten? Wem ist ein Mann mit der oben genannten Beschreibung am gestrigen Vormittag im Stadtgebiet von Rendsburg aufgefallen, wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell