Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240415-1-pdnms Trickdiebstahl in Neumünster

Neumünster (ots)

Am heutigen Tag gegen 10.30 Uhr wurde eine 85 jährige Geschädigte Opfer eines Trickdiebstahles in Neumünster, die Täter konnten mit einer niedrigen fünfstelligen Summe unerkannt entkommen.

Die 85 jährige Geschädigte ist Mieterin in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße in Neumünster. Gegen 10:30 Uhr klingelt es bei ihr an der Wohnungstür. Eine ihr unbekannte männliche Person stand vor der Tür und gab an, dass man Arbeiten im Haus durchführen müsste. Die betroffene Familie sei aber aktuell nicht zuhause und man fragte nach einem Zettel und Stift, um die Nachricht an der Tür zu hinterlassen.

Die Geschädigte stimmt diesem zu, ging zurück in die Wohnung um Zettel und Stift zu holen. Der unbekannte Mann trat ebenfalls in die Wohnung und kam mit ins Wohnzimmer, dort stellte man sich so auf, dass der Blick aus dem Wohnzimmer in Richtung Flur nicht mehr möglich war. Der Mann bat die Geschädigte die Nachricht zu schreiben, weil er selbst nicht gut deutsch schreiben könnte.

In dieser Zeit muss ein zweiter Mann die Wohnung betreten haben und hat dann das Schlafzimmer der Geschädigten durchsucht. Dieser unbekannte zweite Täter fand im Schlafzimmer schließlich auch Bargeld und konnte mit einem niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag unerkannt die Wohnung wieder verlassen. Kurze Zeit später verließ dann auch der zweite Mann die Wohnung.

Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst ca. eine Stunde später und verständigte die Polizei.

Die 85 jährige Frau konnte lediglich den Täter aus dem Wohnzimmer beschreiben : Der Mann war ca. 180 cm groß, er hatte schwarze Haare, er trug weder Bart noch Brille, er sprach ein akzentfreies Deutsch und machte einen sehr gepflegten Eindruck.

Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen. Wem sind zwei fremde Männer im Bereich der Klosterstraße in Neumünster am heutigen Vormittag aufgefallen? Wo haben diese Männer ggf. noch geklingelt und wollten in die Wohnung?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

Sönke Petersen

