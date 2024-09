Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Supermarkt

Gera (ots)

Gera: Bislang unbekannte Einbrecher hielten sich am Freitag (20.09.2024), kurz vor 02:00 Uhr in Bereich der Braustraße in Gera auf. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt und verursachten hierbei Sachschaden. Eingedrungen sind die Täter über das Dach des Marktes. Letzten Endes stahlen sie u.a. Tabakwaren und Elektroartikel. Die Kripo in Gera ermittelt nun zum Fall (Bezugsnummer 0246378/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell