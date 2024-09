LPI-G: Auffahrunfall mit Folgen

Greiz (ots) - Greiz. In den vergangenen Tagen, von dem 19.09 bis zum 21.09.2024 kam es in Greiz, zum einen in der Waldhausstraße und zum anderen in dem Elstersteig zu zwei Einbrüchen in Kellerräume von Mehrfamilienhäusern. Hierbei brachen die unbekannten Täter jeweils das Vorhängeschloss des Kellerabteils auf oder hoben die Tür aus den Türangeln, betraten diesen und entwendeten in der Folge das jeweilige Beutegut. ...

