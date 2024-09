POL-E: Mülheim an der Ruhr: 24-jähriger Justus H. aus Mülheim Holthausen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am Nachmittag des 18. Mai dieses Jahres (gegen 16.00 Uhr) bezahlte ein Unbekannter mit der gestohlenen Karte einer 22-jährigen Bochumerin mehrere Einkäufe am Essener und Dortmunder Hauptbahnhof. Bei seinem Einkauf in einem Zeitschriften- und Bücherladen wurde der Unbekannte videografiert. Mit Bildern der Überwachungskamera suchen wir über unser Fahndungsportal nach dem ...

mehr