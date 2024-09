Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mülheimer PKW-Fahrer flüchtet nach Auffahrunfall an Autobahnabfahrt - Hinweise erbeten

Essen (ots)

45473 MH.-Altstadt: Gestern Nachmittag (11. September) kam es an der A40-Abfahrt Mülheim-Winkhausen zu einem Auffahrunfall, nach welchem der auffahrende PKW-Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Gegen 15:20 Uhr war eine 31-jährige Mülheimerin mit ihrem blauen Mitsubishi Colt auf der A40 in Richtung Essen unterwegs. An der Abfahrt Mülheim-Winkhausen verließ sie die Autobahn und musste wegen einer Rotlicht zeigenden Ampel halten, als ihr ein unbekannter PKW auffuhr. Dabei entstand Sachschaden, zudem wurde die 31-Jährige leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer stieg aus und verständigte sich mit der Mülheimerin darauf, nach rechts auf die Aktienstraße abzubiegen und dort die Formalitäten bezüglich des Unfalls abzuwickeln. Stattdessen soll der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortgesetzt haben.

Der Unbekannte soll laut Zeugen etwa 50 Jahre alt sein und ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben. Seine Haare seien seitlich länger gewesen und er habe ein dunkles Oberteil getragen. Vom Kennzeichen ist das Fragment MH-KM bekannt.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nach dem flüchtigen Autofahrer und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de ./SyC

