POL-HRO: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Rostock: Polizei verfolgt drei Motorradfahrer - Eine Person entzieht sich Kontrolle

Rostock (ots) - Ein Verkehrsunfall hat am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr für erhebliche Behinderungen im Rostocker Berufsverkehr gesorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 29-jähriger Fahrer eines Skoda die Grubenstraße aus Richtung Innenstadt kommend und wollte an der Ampelkreuzung nach links in die Straße Am Strande einbiegen. Gleichzeitig beabsichtigte eine Radfahrerin die Straße Am Strande von der ...

