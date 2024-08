Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trunkenheitsfahrt auf der B9

B9 - Osthofen (ots)

Am 25.08.2024 gegen 03:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger PKW-Fahrer die B9 vom Kellerwegfest in Guntersblum kommend in Fahrtrichtung Osthofen. Aufgrund von Fahrauffälligkeiten wurde er in Osthofen durch Beamte der Bundespolizei einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei diese eine Beeinflussung durch Alkohol feststellten.

Der 23-Jährige wurde sodann an Beamte der PI Worms übergeben und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und ihm droht eine Freiheits- oder Geldstrafe. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen und sein Führerschein wird möglicherweise eingezogen.

