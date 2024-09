POL-E: Essen: Autofahrer fährt 17-Jährigen an und fährt davon - Flüchtiger PKW-Fahrer gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Im Juni 2022 und Oktober 2023 hat ein unbekannter Täter in drei Fällen Lieferfahrzeuge eines Paketzustellers beklaut. Zwei Taten beging der unbekannte Täter in der Essener Innenstadt und die dritte Tat in Gelsenkirchen. Bei seinen Taten nutzte der Unbekannte günstige Momente aus, in denen die Fahrer gerade ein Paket auslieferten. ...

mehr