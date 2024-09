Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter beklaut mehrere Paketzusteller - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Im Juni 2022 und Oktober 2023 hat ein unbekannter Täter in drei Fällen Lieferfahrzeuge eines Paketzustellers beklaut. Zwei Taten beging der unbekannte Täter in der Essener Innenstadt und die dritte Tat in Gelsenkirchen. Bei seinen Taten nutzte der Unbekannte günstige Momente aus, in denen die Fahrer gerade ein Paket auslieferten.

Die Polizei sucht den Tatverdächtigen nun mithilfe von Aufnahmen von Überwachungskameras:

https://polizei.nrw/fahndung/145509

Sollten Sie Angaben zu der Person machen können, melden Sie sich bitte per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei dem Kommissariat 34 Polizei Essen./hey

